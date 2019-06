I ladri portano via il gregge: rubate pecore capre e agnelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA SAN QUIRICO - Un furto studiato nei minimi dettagli, niente oro o denaro contante. Nessun appartamento da svaligiare dopo aver forzato la finestra. Stavolta i ladri, professionisti nel vero senso della parola, hanno preso di mira un allevamento e, nella notte tra sabato e domenica, hanno rubato ben 80 animali nelle campagne di Serra San Quirico. A scoprire quanto accaduto, poche ore prima, il proprietario del bestiame che è salito in campagna per dar da mangiare al gregge... ma non l’ha trovato. Nel dettaglio sono state rubate 50 pecore, 15 capre e 15 agnelli. Sul posto i militari della Compagnia di Fabriano per effettuare i primi rilievi.