MACERATA - Dirigenti scolastici, pubblicato il decreto dell’Ufficio regionale scolastico con il quale si procede agli incarichi. Come ogni anno, la mobilità regionale e anche interregionale determina diversi trasferimenti. Nelle Marche ci sono 229 istituti di cui 13 sottodimensionati, cui non spetta un dirigente in via esclusiva, e 11 normodimensionati limitatamente al prossimo anno scolastico; in provincia di Macerata gli istituti sono 55 di cui 4 sottodimensionati e 6 normodimensionati.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Stroncato da un infarto nel minimarket: addio a Sabatino Di Paolo, carabiniere e padre di due figli





I dettagli



Queste le novità: all’istituto superiore Corridoni Bonifazi di Civitanova dal Veneto arriva Daniela Bilgini in sostituzione del reggente Francesco Giacchetta. Nuovo incarico per Simone Cartuccia all’istituto comprensivo Colmurano proveniente dalla Lombardia al posto di Angela Fiorillo. Al Manzoni Lanzi di Corridonia, causa riorganizzazione dell’istituto, c’è Daniela Smorlesi. Nuovo ingresso anche all’istituto comprensivo Enrico Mattei di Matelica dove dal primo settembre entra in servizio Roberta Carboni al posto della reggente Arianna Simonetti. Silvio Catalini arriva dalla regione Lombardia per fare il preside all’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Mogliano dove sostituisce la reggente Rita Emiliozzi. Nuovo incarico per Federica Lautuzi al Vincenzo Monti di Pollenza dove, prima della riorganizzazione dell’istituto, c’era Claudia Scattolini.

Anna Rosa Vagnoni (ingresso da Emilia Romagna) è la nuova dirigente dell’istituto Sanzio di Porto Potenza al posto di Nicoletta Ambrosio. All’istituto comprensivo Tacchi Venturi di San Severino Marche l’incarico effettivo è stato dato a Catia Scattolini, quello nominale è per Lauretta Corridoni. A Sarnano, istituto Leopardi, la nuova dirigente è Simona Sargolini al posto della reggente Simona Lombardelli. In tutti gli altri istituti ci sono o conferme, oppure gli incarichi sono ancora in corso.

Questi i nuovi incarichi confermati: Fabiola Scagnetti al De Magistris di Caldarola, Antonella Canova al Ipseoa Varnelli di Cingoli, Maurizio Armandini all’Ugo Bassi di Civitanova, Teresa Lapiccirella alla Mestica di Macerata, Maria Teresa Angerilli all’istituto superiore Garibaldi di Macerata, Roberta Ciampechini allo Scientifico Galilei di Macerata, Simona Lombardelli al Cpia di Macerata, Antonella Marcatili all’istituto superiore Mattei di Recanati e Mara Amico al Lucatelli di Tolentino.

QUI I TRASFERIMENTI NELLE MARCHE