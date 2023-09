MACERATA Parlare ai giovani, dei giovani e con i giovani di prevenzione delle dipendenze, contrasto al bullismo e al cyberbullismo, gestione delle relazioni e delle emozioni nell’ottica di scongiurare solitudine, vuoto e isolamento. Sono alcuni degli obiettivi di “Fatti d’Amore” la terza edizione del Social festival in programma sabato a cura del Comune di Macerata.





A presentare la manifestazione Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi, Paolo Renna, assessore alla Sicurezza, Marco Caldarelli, assessore alle Politiche giovanili, Stefano Giampieri volontario della Croce Rossa italiana comitato di Macerata, Paola Carella in rappresentanza di Alfa (Assemblea Libere Forme Associative). Presenti anche il comandante della polizia locale, Danilo Doria, Michela Tramannoni operatrice dei Servizi sociali e il dj Luca Moretti. “Social Festival: Fatti d’Amore” è il titolo di questa edizione che vedrà sabato mattina i giovani essere protagonisti di un convegno-spettacolo con Federico Moccia e Giorgia Benusiglio, il pomeriggio in primo piano il mondo del volontariato e la sera divertimento in modo sano in piazza della Libertà con il Fluo party e il dj set.

Terza edizione

«Ci rivolgiamo anche in questa terza edizione del festival - spiega D’Alessandro - ai giovani nella fascia d’età 14-16 anni che escono da periodi di isolamento: la quasi totale mancanza dei rapporti sociali ha dimostrato che i ragazzi adesso hanno bisogno di stare insieme, di socialità, condivisione e aggregazione, tutte situazioni che costituiscono uno degli aspetti fondamentali della loro crescita. Nel post Covid sono cresciuti i casi di bulimia e anoressia, il rischio dipendenze è in aumento». Il Social Festival prenderà il via al mattino, dalle 9 alle 12.30, al palazzetto dello sport di Fontescodella con “Emozionati di vita”, un incontro che vedrà la partecipazione degli studenti del biennio delle scuole superiori della città e delle loro famiglie. Per loro due protagonisti d’eccezione: Federico Moccia, popolare scrittore, regista e sceneggiatore, e Giorgia Benusiglio da 12 anni testimonial italiana per la prevenzione contro l’uso di stupefacenti. All’incontro parteciperanno anche rappresentanti delle associazioni di volontariato che, nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, alla Galleria Scipione, con lo slogan “Vengo volontario” presenteranno le loro attività. La sera in piazza della Libertà, dalle 22, chiusura del festival con il “Fluo Party – Dj Set Line Up” con Joele Mazza, Alexander jr, Luca Moretti e i vocalist Alex Sblendorio e Mat Vox.