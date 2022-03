Ad Appignano torna il Villaggio digitale: il festival dedicato al mondo di Internet. Ecco tutti gli appuntamenti

APPIGNANO - Ad Appignano torna il Villaggio digitale, il festival sulle buone pratiche di cittadinanza digitale organizzato dall’associazione Red con la collaborazione e il contributo del Comune. Il festival, che si svolgerà da domani al 19 marzo, è la conclusione di un percorso che ha visto protagonisti in primis i ragazzi dell’Istituto comprensivo Luca della Robbia (sia nelle sede di Appignano che in quella di Montefano) con una serie di incontri formativi online che hanno coinvolto anche i genitori.



Diversi anche gli appuntamenti dedicati anche agli over 65 per offrire un supporto nel buon utilizzo degli strumenti digitali. «Siamo giunti alla terza edizione dell’evento - dice il sindaco Mariano Calamita -, e quest’anno in particolar modo abbiamo voluto coinvolgere tutto il paese, partendo dai ragazzi e dagli insegnanti delle scuole fino ai genitori, dagli anziani, agli imprenditori, le associazioni sportive e i giovani». Gli fa eco il vicesindaco Silvia Persichini: «La sfida del Villaggio digitale non è solo la competizione a suon di conoscenze digitali che hanno vissuto i ragazzi della scuola secondaria di Appignano e Montefano, ma sta tutta nella crescita dell’intera comunità appignanese». Ecco il programma dell’evento.

Domani, alle ore 21, al teatro Gasparrini “Adolescenti & social in tempi di pandemia” con Luca Pagliari e Andrea Foglia. Il 16 marzo, alle ore 21, nella sala eventi del Comune “Nascere e crescere digitali: famiglie e nuove sfide educative” con Silvia Alessandrini Calisti, Elena Carrano e Chiara Paoletti. Il 17 marzo, alle ore 16,30, all’oratorio parrocchiale “Truffe: dal porta a porta alla rete con i carabinieri della locale stazione e Claudio Tarulli”. Sempre il 17 marzo, alle 21, nella sala eventi del Comune “Comunicare con la pubblica amministrazione in sicurezza” con Luigi Panico. Il 18 marzo, alle ore 21, al circolo cittadino “Net! - il villaggio dello sport” con Paolo Nanni e “Onlife, la storia di Ale! - 125 miglia per un respiro” con Andrea Foglia, Alessandro Gattafoni ed Emanuele Dignani.

Il 19 marzo, alle 21, al teatro Gasparrini “Cerchi nel grano, alieni fantasma e leggende metropolitane spaziali – le storie vere dietro i racconti di alieni ed ufo!” con Adrian Fartade, divulgatore scientifico e premiazioni squadre e classi che hanno partecipato ai Villaggio digitale. «Questo è il progetto più importante e impegnativo di Red - dice il presidente Raffaele Daniele - ed è possibile realizzare una tale offerta formativa e di eventi solo quando c’è una rete forte che lavoro in modo coeso. Più la partecipazione cresce, più possiamo veicolare le buone pratiche di cui ci facciamo promotori». «È un grande impegno che coinvolge tantissimi volontari - conclude la vice presidente di Red Daniela Zepponi -. A loro, ai promotori, partner, alla dirigente dell’Ic della Robbia Filomena Greco per la grandissima disponibilità e ai professori che si sono impegnati in prima persona e al Comune di Appignano: a tutti va tutto il nostro ringraziamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA