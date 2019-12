Macerata, ergastolo a Oseghale, a gennaio l’Appello. Tradotta la sentenza

MACERATA - La consulente Federica Paccaferri ha depositato venerdì mattina in tribunale, tradotte in inglese, le 54 pagine della motivazione della sentenza con cui Innocent Oseghale è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, aggravato dalla violenza sessuale, e per vilipendio, occultamento e distruzione del cadavere. Il plico è stato già consegnato al nigeriano, recluso nel carcere di Forlì. Entro la prima settimana di gennaio i difensori del nigeriano Umberto Gramenzi e Simone Matraxia proporranno appello.

