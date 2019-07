Omicidio di Pamela, si allungano i tempi per il deposito della sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Omicidio di Pamela Mastropietro. Si allungano i tempi per il deposito della sentenza nei confronti di Inncent Oseghale e con esso anche i tempi per il ricorso alla Corte d’Assise d’Appello di Ancona. Il presidente della Corte d’Assise di Macerata, il giudice Roberto Evangelisti, ha infatti chiesto una proroga di 90 giorni per il deposito delle motivazioni. La sentenza, con cui Oseghale era stato condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, era stata emessa il 29 maggio scorso e i giudici entro 90 giorni avrebbero dovuto depositare le motivazioni. A decorrere dal 29 agosto dunque, i difensori del 30enne nigeriano, gli avvocati Umberto Gramenzi e Simone Matraxia avrebbero avuto 45 giorni per presentare ricorso in Appello, l’ultimo giorno utile, quindi sarebbe stato il 13 ottobre. Adesso, invece, tutto slitterà di tre mesi. I giudici, nella sentenza, hanno riconosciuto tutti i capi d’accusa: omicidio volontario, distruzione, vilipendio e occultamento di cadavere e il reato di violenza sessuale assorbito nell’aggravante dell’omicidio.