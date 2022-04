La città sbarca a Tipicità Festival e Bit per rilanciare la promozione turistica

MACERATA - Tornano gli appuntamenti di promozione turistica in presenza e Macerata, nei prossimi giorni, sarà protagonista con un desk apposito all’interno di Tipicità Festival e parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. «Macerata, anche in questa occasione, promuove le proprie eccellenze e unicità e grazie a Tipicità Festival e alla Bit di Milano si proietta all’interno di un panorama che va oltre i confini nazionali e guarda all’Europa; a tale proposito siamo davvero orgogliosi e soddisfatti del riconoscimento Stg ottenuto dai Vincisgrassi alla Maceratese che ci permetterà di valorizzare al meglio il piatto tipico della nostra tradizione ma, più in generale, la città» ha detto il sindaco Sandro Parcaroli.

Il Comune di Macerata avrà uno stand apposito all’interno del Fermo Forum oggi, domani e il 4 aprile in occasione di Tipicità Festival; i visitatori potranno conoscere le bellezze storiche, culturali, architettoniche ed enogastronomiche della città. A testimoniare lo stretto legame tra Macerata e Tipicità, oggi alle 16, presso la Sala Cesanelli, si terrà il vernissage “I vincisgrassi alla maceratese verso l’Europa”, un momento riservato agli addetti ai lavori che, attraverso uno storytelling e il successivo assaggio del piatto, permetterà di conoscere meglio l’eccellenza enogastronomica maceratese che ha ottenuto il riconoscimento europeo STG (Specialità Tradizionale Garantita). L’appuntamento è stato promosso dagli assessorati alle Attività Produttive e al Turismo insieme a Tipicità e all’Associazione Cuochi Macerata.



Il sindaco Sandro Parcaroli, insieme all’assessore al Turismo e allo Sport Riccardo Sacchi, sarà presente inoltre, domenica 10 aprile, alla Bit di Milano. In questa occasione l’Amministrazione, alle ore 14, presenterà i Campionati Assoluti di Scherma Paralimpica che fanno parte del programma di eventi che celebrano “Macerata Città Europea dello Sport 2022”. Alle ore 15, sempre nel salone milanese, sarà presentato il progetto di promozione turistica dell’intera provincia, MaMa Marca Maceratese. Martedì 12, sempre alla BIT di Milano, alle ore 12, l’assessore alle Attività Produttive Laura Laviano parteciperà, insieme alla Regione Marche, all’evento di lancio del Grand Tour delle Marche 2022 e di Tipicità Evo. Successivamente, presso la sede di Anci Lombardia si terrà un incontro con la stampa nazionale e gli influencer del settore.

