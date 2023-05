Macerata, merce mai consegnata e raggiri al bancomat: quattro denunciati per le truffe sul web

CALADAROLA - Merce comprata, e pagata, su internet ma mai consegnata, oppure il trucco del bonifico allo sportello bancomat: fioccano le truffe ed i raggiri introno alle compravendite sul web, i carabinieri di Macerata denunciano 4 persone.

I carabinieri della Stazione di Caldarola hanno denunciato un uomo del 1989 residente in Abruzzo, ritenuto responsabile di truffa ai danni di una donna; nel mese di agosto la signora aveva messo in vendita dei serbatoi e contenitori in acciaio sul sito on-line Market Place al prezzo di 500 euro.

Una donna si era dimostrata interessata e, contattata dal truffatore, era stata convinta a recarsi presso uno sportello ATM postale. Inserito il pin e il codice suggerito dall’interlocutore la donna ha così effettuato un versamento di 250 euro a suo vantaggio; avvisata dall’sms arrivato sul suo cellulare, la vittima non ha accolto l’invito dell’uomo e non ha effettuato la seconda operazione; ha invece contestato al truffatore quanto accaduto. L’uomo ha pertanto ammesso di averla “fregata” ed ha interrotto la conversazione rendendosi poi irreperibile. Ma i carabinieri sono arrivati a lui indagando sulla carta prepagata su cui era diretto il bonifico.

Le altre operazioni

I carabinieri di Urbisaglia hanno denunciato un ragazzo classe '94, residente nel nordIItalia per truffa ai danni di un marchigiano. Con la promessa di consegnare un’autovettura messa in vendita on-line l’uomo si era fatto fare dei bonifici su diversi conti correnti a lui riconducibili, chiaramente senza consegnare il bene pattuito e rendendosi irreperibile. I carabinieri di Sarnano hanno denunciato un cinquantatreenne residente a Treviso che si era fatto accreditare la somma di 500 euro sul conto corrente promettendo materiale tecnico a uno studio specialistico senza far arrivare la merce pattuita. Anche i carabinieri di Loro Piceno hanno denunciato l’uomo ritenuto autori di truffe on-line ai danni di un uomo residente ambito compagnia; la vittima aveva tentato di acquistare del pellet in diverse circostanze sul sito market place nel mese di dicembre. In questo caso il truffatore si era fatto pagare in anticipo il pellet, messo in vendita a prezzo molto conveniente. Ha poi convinto l’acquirente a fare un ulteriore bonifico per presunte spese di trasporto e per una tassa doganale. Le consegne? Mai avvenute. denunciato un 57enne romano.