MACERATA - Il capoluogo si prepara a salutare il 2023 e ad accogliere il 2024 con un doppio appuntamento: Capodanni dal mondo e Capodanno in piazza, iniziative promosse dagli assessorati comunali ai Grandi eventi e alle Politiche giovanili, in collaborazione con il partner del Natale maceratese, Banca Mediolanum. E la polizia locale, per l’occasione, ha predisposto un’ordinanza che riguarda in particolare proprio il Capodanno in piazza, l’evento che, dalle 23 di domani, animerà la notte di San Silvestro in piazza della Libertà.

Il regolamento

Il provvedimento prevede che in piazza della Libertà, sino al 7 gennaio, ci sia il divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona di parcheggio a pagamento, per montaggio e smontaggio del palco per la serata dell’ultimo dell’anno e per l’Epifania. In piazza della Libertà dalle 10 di domani alle 2 del giorno successivo: divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta la piazza anche sugli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio dei diversamente abili mentre in via Don Minzoni, tratto via Zara – piazza Libertà, dalle 17 di domani fino alle 6 del giorno successivo ci sia divieto di transito eccetto autorizzati, veicoli mezzi d’emergenza, ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio delle persone diversamente abili con contrassegno e veicoli a propulsione elettrica/ibrida. Misure adottate per facilitare i festeggiamenti che inizieranno alle ore 12 di domani per concludersi alle tre di mattina del nuovo anno. Si partirà con i Capodanni dal mondo, evento che coinvolgerà 15 bar e ristoranti di Macerata che proporranno, nei diversi fusi orari, specialità culinarie, aperitivi e drink tradizionali delle nazioni e delle città scelte: Almalù – Nuova Zelanda (ore 12); Spulla – Isole Fiji (ore 13); Centrale – Giappone (ore 16); DiGusto – Giappone (ore 16); Caffè del Corso – Russia (ore 17, 18, 19, 20); Spiriti Conviviali – Singapore (ore 18); Spirtz&Chips – Mongolia (ore 18); Civico 37 – Nepal (ore 18,45); Samo – Kathmandu (ore 18,45); Cabaret – Bombay (ore 19,30); Caffettone – Dubai (ore 21); Bifolchi Divini – Dubai (ore 21); Quartino – Italia (ore 24); Sugo – Brasile (ore 3); Basquiat – Brasile (ore 3). Il Capodanno in piazza farà irruzione a partire dalle 23 in piazza della Libertà: spazio al divertimento con “We Love Dance 90-2000” per dare il benvenuto, con musica e brindisi, al nuovo anno.

Il divertimento

Musica, animazione e dj set che saranno trasmessi in diretta su Radio Linea con la presenza di Eddy Masterjoy, David Romano e il live show di Mary Scotto. Immancabili la collaborazione con la Croce Rossa di Macerata che sarà presente in piazza e la sinergia con la Pro loco di Macerata che offrirà gratuitamente panettone e spumante per brindare al 2024. Alla vigilia del Capodanno, dai contatti rilevati attraverso i social per questo appuntamento, si prevede una grande affluenza in città da parte dei tanti che, non solo maceratesi ma provenienti anche dall’hinterland, vorranno trascorrere l’ultimo giorno dell’anno lontano da cenoni e feste al chiuso: quello del capoluogo è peraltro uno dei pochi eventi in piazza che ci saranno nelle Marche nella notte di San Silvestro e sarà favorito pure dal meteo che prevede temperature rigide ma non maltempo.