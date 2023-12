Botti di capodanno, i nostri cani e gatti terrorizzati potrebbero scappare o morire d'infarto: ecco come proteggerli

Per tutti i proprietari di cani e gatti l'ultimo dell'anno è sempre un'enorme difficoltà. Soprattutto chi vive in città, difficilmente potrà evitare di far sentire ai propri amici pelosi il rumore assordanti dei fuochi d'artificio che costituiscono un pericolo grave per centinaia di migliaia di animali, domestici e non solo.

Ecco allora una guida utile rilasciata dall'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) per mettere in guardia chi possiede un compagno a quattro zampe, sperando che questo video-decalogo possa responsabilizzare anche chi animali non ne possiede.