MACERATA Un inverno anomalo, in cui le temperature scendono in poco tempo e con la stessa velocità risalgono, quasi a raggiungere un clima primaverile. Un inverno in cui gli sci non sono mancati - un paio i fine settimana sulla neve -, ma per gli appassionati è stato solo un assaggio reso possibile grazie alla tenacia dei gestori degli impianti che, approfittando di qualche nevicata e dei picchi in cui le temperature si sono abbassate per permettere l’innevamento artificiale, hanno aperto campi scuola e qualche pista.

L’impegno

Un impegno notevole che si aggiunge alla voglia di dimostrare come i Sibillini siano appetibili a prescindere dalla neve e quindi scelti per il weekend e le giornate all’aperto anche senza la coltre bianca. Allora ecco gli eventi e l’enogastronomia che rappresentano il vero traino per i locali di montagna. Francesco Cangiotti, gestore degli impianti a Pintura di Bolognola e Frontignano di Ussita, ne è convinto, tanto che già per il prossimo fine settimana in cui non è prevista neve ma ci si prepara a due giornate di sole per sabato e domenica, sono in programma diversi appuntamenti nelle due stazioni.

«Il meteo per ora non è di grande aiuto - ammette -, le temperature sono molto altalenanti e non ci sono state nevicate significative, ma quello che attira molto è il divertimento con gli eventi in programma allo ZChalet di Bolognola e al rifugio Saliere di Frontignano. Proprio in quest’ultimo, sabato è in programma l’aperitivo con la cena in quota. Un evento molto suggestivo perché si sale in seggiovia che sarà illuminata per l'esercizio notturno. Il convivio è a base di prodotti locali perché siamo molto attenti a usare la materia prima del posto».

Se ci si sposta a Bolognola, «sia sabato che domenica sono previsti eventi con musica e dj. Questo weekend non ci sarà la neve, ma il tempo sarà buono e faciliterà chi vorrà venire a fare passeggiate e godersi il sole nelle terrazze dei rifugi. Certamente la neve è un valore aggiunto, ma la montagna viene scelta a prescindere». È dello stesso avviso Giulia Antonelli, responsabile del settore montagna del gruppo Antonelli che gestisce gli impianti a Sassotetto di Sarnano: «Continuiamo a registrare sold out al rifugio Baita Solaria - dice -. Siamo già al completo per sabato siamo e negli ultimi weekend, nonostante il pienone per i pranzi abbiamo avuto la braceria che ha lavorato a tempo piano già dal mattino. I pranzi spettacolo sono molto richiesti. Certo, la neve è una attrattiva in più anche perché nel periodo invernale conferisce un’atmosfera più gradevole a tutto il paesaggio, ma le persone vengono a prescindere, stiamo notando questo e ne siamo felici».

Le attività

Proprio perché la montagna conquista sempre più persone, continuano anche gli eventi organizzati dalle associazioni locali come L’occhio nascosto dei Sibillini che sui social ha inaugurato la settimana con qualche scatto dell'ultima escursione, occasione per ricordare la prossima uscita in programma sabato alle lame rosse invernali lungo un sentiero quasi dimenticato.

«Per quanto riguarda domenica scorsa - ricorda il team dell'associazione - il vento e il ghiaccio non ci hanno permesso di salire sul monte Val di Fibbia, ma in fondo è più importante dove si arriva o la bellezza e la pienezza del percorso che si intraprende? Giornata davvero eccezionale, anche questa volta seguiti dallo sguardo vigile di una coppia di aquile». Anche il prossimo weekend quindi sarà caratterizzato dal bel tempo e le montagne, seppur non imbiancate, continueranno a mostrarsi agli appassionati in tutto il loro splendore.