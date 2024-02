MACERATA L’opposizione all’attacco sul fronte della rassegna Sferisterio Live. Nel particolare il consigliere comunale di Macerata Insieme, David Miliozzi, ha appena presentato una interrogazione sulla rassegna che ha avuto come punto di partenza una delibera di giunta del giugno scorso e nella quale il Comune di Macerata appare come l’organizzatore della rassegna in collaborazione con l’Associazione Sferisterio di Macerata.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Biagio Antonacci, doppio concerto a Sferisterio Live 2024: le date e il costo dei biglietti

La delibera

Nella delibera, osserva Miliozzi, «è stata inserita e approvata la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Sferisterio per l’organizzazione della rassegna Sferisterio Live, contenente oneri e responsabilità delle parti. Trattasi di rassegna organizzata e gestita dal Comune, quindi la rassegna è soggetta alle norme sulla trasparenza della pubblica amministrazione, la rassegna è sembrata più una promozione personale che della città. La delibera di giunta dispone l’utilizzo dello Sferisterio e altre strutture di proprietà del Comune per il Macerata Opera Festival e Sferisterio Live 2023». Diversi gli interrogativi che il consigliere David Miliozzi pone all’amministrazione comunale: «Chi è l’effettivo organizzatore di Sferisterio Live? Quale è l’indirizzo artistico/culturale della rassegna nel triennio 2023-2025? C’è un direttore artistico o responsabile della programmazione e in caso affermativo quale sia la delibera o l’atto di nomina e il compenso per l’incarico in oggetto; il ruolo e il tipo di collaborazione dell’Associazione Sferisterio di Macerata in Sferisterio Live».

La rassegna

Relativamente alla rassegna 2023, Miliozzi osserva che «i concerti di Antonello Venditti e Francesco De Gregori non erano in programma, quindi gli spettacoli non sono stati deliberati dall’amministrazione, vi è una delibera di variazione alla programmazione originaria che consente l’aggiunta o la variazione?». Miliozzi prosegue con le domande all’amministrazione comunale: «Quale è l’indirizzo socio-politico del prezzo dei biglietti posti in vendita? Si chiede inoltre la visione dei bilanci della manifestazione 2023: il bilancio economico, i costi in generale della rassegna e in dettaglio spettacolo per spettacolo, gli incassi dalla vendita dei biglietti spettacolo per spettacolo ed eventuali altri proventi complessivi dell’intera rassegna, i biglietti omaggio». L’interrogazione del consigliere Davis Miliozzi si chiude con: «Voglia l’amministrazione chiarire anche se Sferisterio Live è una rassegna organizzata dal Comune di Macerata in collaborazione con l’associazione Sferisterio o è una serie di spettacoli/eventi organizzati da imprese private dello spettacolo, quindi a scopo di lucro, a cui viene concesso l’uso dell’Arena Sferisterio».