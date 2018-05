Benzinaio ancora sotto tiro, ma questa volta il colpo fallisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA Una raffica di colpi andati a segno o solamente tentati. Nel giro di quattro giorni la provincia di Macerata torna sotto l’incubo degli assalti alle colonnine self delle stazioni di servizio carburanti del territorio.L’ultimo tentativo, in ordine di tempo, si è registrato la notte tra domenica e lunedì alla stazione di servizio Ip in contrada Pieve, alle porte del capoluogo. Alle 3,45, come testimoniato dalle riprese del circuito di sorveglianza, ignoti si sono avvicinati alla pompa carburanti che ha accanto anche il self service, con tanto di bancomat. Con l’utilizzo di un frullino i malviventi hanno provato a forzare e scassinare la porta della cassaforte bancomat che contiene il denaro contante di coloro che hanno effettuato rifornimento di carburanti: essendo chiuso sabato e domenica i delinquenti speravano di poter mettere le mani su un bottino ingente. Ma qualcosa è andato storto: è scattato l’allarme e subito sul posto sono arrivati i carabinieri, i banditi sono stati costretti a fuggire a mani vuote.