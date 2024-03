È arrivata a Macerata la mega ruota, domani festa ai giardini: ecco quanto è alta e quanti passeggeri può ospitare. Variazioni alla viabilità

MACERATA Tutti con il naso all’insù ieri ai giardini Diaz per l’installazione della Grand Roue 34, la più grande ruota panoramica mai montata nelle Marche, alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l’attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all’avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, che la rendono un’attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte. L’inaugurazione della struttura, per l’amministrazione comunale a costo zero, è prevista per domani alle 16 e resterà in città fino al prossimo 18 maggio.

I dettagli

La Grand Roue 34 è stata costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai passeggeri comfort e sicurezza. Da domani la ruota panoramica sarà aperta, nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 10 alle ore 24, in quelli feriali dalle ore 14 alle ore 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 centimetri. L’ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.

L’occasione

Dopo Palermo, Ladispoli e Benevento la Grand Roue 34 approda dunque a Macerata che, nella sua storia, non ha mai ospitato un’attrazione del genere e forse per questo l’attesa è davvero molto alta non solo in città ma anche nell’hinterland.

Un’occasione per cittadini e turisti di osservare le bellezze di Macerata da una prospettiva nuova e suggestiva, una novità assoluta che non mancherà di costituire un potente richiamo per bambini, ragazzi e famiglie alla scoperta di un panorama inedito e inaspettato. L’arrivo della ruota panoramica ai giardini Diaz ha comportato anche modifiche a circolazione e sosta in tutta l’area. Il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza che prevede da ieri sino al 21 maggio divieto di sosta con rimozione sugli spazi riservati agli autobus turistici e alle forze dell’ordine, divieto transito sulla corsia di marcia riservata ai bus per occupazione della sede stradale. Modifica temporanea della fascia oraria di accesso ai giardini Diaz: ingresso piazza Garibaldi e via Morbiducci divieto di transito dalle ore 7 alle ore 24 eccetto autobus urbani, extraurbani, velocipedi, veicoli muniti pass per diversamente abili, veicoli di pubblica utilità, forze dell’ordine ed autorizzati.