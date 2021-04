Da Ronaldo a Lautaro: l'arbitro Sacchi mette all'asta per beneficenza la sua collezione di maglie dei campioni

MACERATA - Questa sera, alle ore 20.30, sulla pagina ufficiale di Facebook dell’associazione Anffas Macerata Onlus, prenderà il via l’asta benefica “Una maglia per amica”: in palio ci saranno le maglie ufficiali di alcuni campioni della Serie A Tim, collezionate e messe a disposizione dall’arbitro Juan Luca “Gianluca” Sacchi.

Il ricavato dell’asta sarà interamente destinato a finanziare le attività di Anffas Macerata Onlus: i servizi, i progetti e le iniziative che quotidianamente vengono messe in campo a sostegno delle persone con disabilità intellettive e relazionali.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Fjona Cakalli, fondatrice di Techprincess.it, influencer e presentatrice che sarà affiancata dal presidente di Anffas Macerata Marco Scarponi, dall’arbitro di Serie A Juan Luca Sacchi e i testimonial, ma soprattutto amici, di Anffas: Cesare Bocci, attore di cinema, Tv e teatro, co-protagonista della fiction “Il commissario Montalbano”; Tiziana Foschi, attrice di teatro e storico membro della Premiata Ditta; e Antonio Pisu, attore, regista e sceneggiatore. «Anffas Macerata assiste persone con disabilità e problemi del neurosviluppo per favorirne l’autonomia e l’inclusione sociale; eventi come quello di questa sera sono essenziali per la sopravvivenza della nostra associazione», afferma Scarponi. «Il mio ringraziamento, come presidente di Anffas e come cittadino, va a Juan Luca Sacchi - prosegue - per averci donato le maglie ufficiali dei calciatori, a Fjona Cakalli per aver messo a disposizione la sua professionalità e ai nostri amici Cesare Bocci, Tiziana Foschi e Antonio Pisu, sempre al nostro fianco. Sarà una sfida all’ultimo minuto, e che vinca il migliore, perché vinceremo tutti».

Le modalità

Per ottenere le maglie dei più importanti campioni della Serie A come Cristiano Ronaldo della Juventus, Lautaro Martínez dell’Inter, Hakan Çalhanoğlu del Milan, Andrea Belotti del Torino, Luis Muriel dell’Atalanta, Gaetano Castrovilli della Fiorentina e supportare così Anffas Macerata, basta collegarsi alla pagina dedicata all’asta su eBay For Charity. L’iniziativa proseguirà fino al 10 maggio.

