Si rompe tubo dell'acquedotto, vigili del fuoco al lavoro in via Ungaretti a Macerata dalla prima mattina

MACERATA - Rottura di una tubazione dell'acquedotto a Macerata, vigili del fuoco al lavoro dalla primissima mattina. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6.30 circa in via Ungaretti a Macerata a causa di una copiosa rottura di una porzione di tubazione dell’acquedotto comunale. Disagi per chi transita nella zona.

Area messa in sicurezza

La squadra di Macerata ha comunque provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche gli operatori dell’azienda per la fornitura di acqua.

