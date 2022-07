CIVITANOVA - Ci risiamo: ancora monopattini elettrici in superstrada. L’ultimo caso è stato registrato ieri mattina e per fortuna anche stavolta tutto si è risolto senza particolari problemi. Erano le 8 circa quando due uomini di origine straniera hanno pensato bene di imboccare la Statale 77 in direzione monti. Diversi automobilisti li hanno notati e hanno segnalato la cosa alle forze dell’ordine.

Subito bloccati

Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Civitanova Marche, che hanno intercettato i due a metà strada tra l’uscita per lo svincolo dell’A14 e quella della zona industriale A e li hanno fatti accostare nei pressi di una piazzola di sosta. Per entrambi è scattata una multa: a recuperarli è poi arrivato un amico con la sua auto.



Ormai, purtroppo, casi del genere sono sempre più frequenti, in un mix di incoscienza e ignoranza del fatto che i monopattini elettrici, anche se di fatto sono mezzi motorizzati, in superstrada non possono entrare proprio. Il caso più eclatante risale allo scorso 21 gennaio, quando un ventunenne bengalese, all’ora di cena, era stato fermato e poi multato all’area di servizio poco prima dello svincolo di Montecosaro. La scena venne immortalata con un video che divenne virale in poche ore. Ma non sono solo i monopattini gli unici mezzi “stravaganti” con i quali le forze dell’ordine hanno avuto a che fare negli ultimi mesi.

I precedenti pericolosi

Un mese fa, un anziano in bicicletta è stato fermato da un camionista mentre aveva imboccato la superstrada per errore dall’intersezione con la Statale Adriatica. Il 6 maggio scorso, un uomo ha fatto la stessa manovra ma con una sedia a rotelle elettrica: intercettato e scortato dalla polizia, uscì allo svincolo della zona industriale A. E un anno fa di questi tempi (era il 16 giugno) un uomo venne addirittura sorpreso ad entrare in superstrada trascinando un carretto a rotelle.

Senza dimenticare l’ormai vasta bibliografia relativa ai contromano, per i quali ce n’è di tutti i gusti: dalla rotatoria allo svincolo di Corridonia dove ormai non se ne contano più a chi è riuscito a percorrere chilometri di superstrada in senso sbagliato. L’ultimo due settimane fa tra Montecosaro e Morrovalle, con un incidente che causò tre feriti. Sul posto intervennero la polizia stradale, i vigili del fuoco, la Croce Verde di Civitanova e quella di Montecosaro.