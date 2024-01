Lutto nel calcio maceratese, morto l'imprenditore Fernando Serafini. A Corridonia aveva fondato il San Claudio di cui era vicepresidente

CORRIDONIA - Morto l'imprenditore Fernando Serafini, titolare (in pensione) dell'azienda calzaturiera Luifer di Corridonia e fondatore nel 1975 dell'associazione sportiva San Claudio. Aveva 76 anni e ne era ancora il vicepresidente dopo esserne stato, per due mandati, presidente. Serafani è deceduto nella notte al Santo Stefano di Porto Potenza, dove si trovava in seguito a un infortunio domestico avvenuto la scorsa estate.

Il ricordo della società

«Ci hai regalato un sogno che continuerà in Eterno - sono le parole di cordoglio della sua società -. Il pallone che ci hai donato con Amore non si fermerà, continuerà a ruzzolare ogni qual volta una bambina, un ragazzo o un giocatore darà un calcio e colorerà il prato del campo sportivo con il rosso e il blu. Gli spalti sono gremiti, la voce dei tifosi è rotta dalla commozione, il pubblico ti acclama, ti incita, ti ama. La rugiada ha bagnato il terreno di gioco, reso le righe bianche scintillanti. Le maglie sono appese negli spogliatoi, la numero 10 è Tua, con la fascia da Capitano

Ti aspettano il Gol più bello, il Trofeo, la Storia. Hai dato la Vita per il San Claudio Calcio, hai giocato fino alla fine senza paura! Hai vinto amatissimo Fernando»

La salma è esposta mella Sala del Commiato della croce verde a Sforzacosta.

I funerali verranno celebrati domani, mercoledì 10 gennaio, nella Abazzia di San Claudio alle ore 15.