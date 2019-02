Ladri acrobati nella casa di Camillucci: presi soldi e gioielli per diecimila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

TOLENTINO - Ladri acrobati mettono a segno un furto in casa, mentre il proprietario è nel negozio sottostante a conteggiare gli incassi della giornata. È accaduto mercoledì sera, poco dopo le 20, in via Cristoforo Colombo. Vittima del furto Luciano Camillucci che con la famiglia abita al piano superiore del suo esercizio commerciale, il notissimo “Fallimenti Tolentino”. Il raid ha fruttato un bottino di 4500 euro in contanti e altri 5mila euro tra monili in oro, collane, bracciali e anelli. Di 500 euro, infine, l’ammontare dei danni.