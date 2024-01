TOLENTINO - Due auto si sono scontrate in superstrada, in direzione monti, all’altezza di Tolentino. È successo intorno alle 17.20. Non ci sono stati feriti gravi. Un tratto dell’arteria (tra gli svincoli Est e Sud) è stato chiuso al traffico e la viabilità è andata in tilt. Sul posto polstrada, vigili del fuoco e 118.