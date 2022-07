Incidente a Civitanova, auto contro moto: centauro portato a Torrette in eliambulanza

CIVITANOVA – Scontro tra un’auto e una moto a Civitanova, ferito l’uomo in sella alla due ruote, trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in contrada San Michele, nelle vicinanze della pista ciclabile.

Gli accertamenti della polizia stradale di Camerino

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Camerino. Il centauro è stato sbalzato dal veicolo. Sul posto anche l'eliambulanza. L'incidente si è avvenuto in contemporanea ad un altro schianto, con feriti e una moto coinvolta, nella zona di Jesi. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.