Problemi respiratori in casa, mamma di 38 anni portata in ospedale. Muore poche ore dopo

RECANATI - Choc a Recanati per la morte di Genair Gugliotta, 38 anni. Originaria della Sicilia, aveva accusato problemi respiratori nel pomeriggio di domenica ed era stata trasportata all'ospedale di Macerata, dove è morta nella notte per un rapido peggioramento delle sue condizioni. Viveva nel quartiere Le Grazie, lascia un compagno e i figli. Sull'accaduto - per accertare le cause del decesso - stanno indagando i carabinieri, coordinati dal magistrato di turno della Procura di Macerata. Nella città leopardiana la notizia della tragedia ha lasciato tutti sotto choc. Numerosi i messaggi di cordoglio pervenuti ai familiari della 38enne in questo momento di profondo dolore.