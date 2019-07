Scontro tra moto e motorino lungo la Salaria: un morto Gravissimo un marchigiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale tra una motocicletta ed un motorino, un vecchio “Ciao” per la precisione. Un impatto violentissimo in cui ha perso la vita il ragazzo che era alla guida del motorino - un 26enne originario dell'Albania. D.S. le sue iniziali - mentre il centauro maceratese ha riportato traumi e lesioni gravi tanto da renderne necessario il trasporto in eliambulanza Pegaso 118 al policlinico Gemelli di Roma a causa del politrauma riportato.Il sinistro è avvenuto lungo la Salaria per Ascoli all'altezza del piccolo centro di Grisciano (Amatrice) al km 141. Ancora da avvertare la dinamica dell'incidente. Sul posto anche personale medico del 118, vigili del fuoco del distaccamento reatino di Posta e del comando di Ascoli.Stando ai primi rilievi effettuati, il 26enne alla guida del “Ciao” viaggiava senza l'obbligatorio casco.