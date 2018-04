Relax al lago con gli spinelli: i tre operai sono stati scoperti per l'odore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - Fanno la siesta al lago con canna annessa, tre operai finiscono nei guai. È stata una domenica da dimenticare per tre giovani che avevano scelto il lago di Fiastra per godersi le prime temperature quasi estive dopo settimane di freddo e pioggia. I tre amici, infatti, nel pomeriggio, hanno approfittato della giornata festiva per rilassarsi al lago.Così i tre che per godersi appieno qualche ora di relax hanno portato anche un po’ di droga da fumare. La pace e la leggerezza però sono durati meno dello spinello.Probabilmente guidati dall’odore inconfondibile della canna, una pattuglia dei carabinieri non ha impiegato tanto ad arrivare fino all’origine dell’odore. È stato così che i tre sono stati identificati e perquisiti.Come accade poi in questi casi i militari della Compagnia di Camerino, guidata dal tenente Roberto Nicola Cara, hanno esteso gli accertamenti anche alle rispettive abitazioni dei tre, trovando sia hashish che marijuana. Alla fine i militari hanno recuperato e posto sotto sequestro circa 30 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana. Per tutti e tre a quel punto è scattata la denuncia a piede libero.