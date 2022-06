Esce per un'escursione in bicicletta, ritrovato morto Michele Sensini

FIASTRA - La più terribile delle notizie: Michele Sensini è stato trovato morto poco prima delle 21 a San Lorenzo al Lago in un crepaccio poco distante dalla diga del lago di Fiastra. Ancora tanti dubbi da chiarire sul drammatico epilogo di una vicenda che aveva lasciato per ore il comprensorio con il fiato sospeso.

Da ieri pomeriggio non si avevano più notizie di Michele Sensini, 47 anni, esperta guida escursionistica. Era uscito per un'escursione in biciletta verso le 16.30 circa e da allora nessuno lo ha più visto. È stato avvistato l'ultima volta in bicicletta in direzione della diga del Lago di Fiastra, con una maglia scura e con il casco da bici. I familiari avevano anche lanciato un appello fornendo il recapito telefonico dell'unità di crisi locale dei vigili del fuoco 3386199652 oppure il 115.

Ultimo aggiornamento: 21:58

