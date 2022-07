Si impicca nel cortile di casa: prima di morire ha scritto un biglietto d'addio

CORRIDONIA - L'hanno trovato impiccato nel cortile di casa: un gesto estremo di disperazione, le cui motivazioni sarebbero state spiegate in un biglietto d'addio che è stato trovato dai carabinieri. È successo a Passo del Bidollo, piccola frazione di Corridonia. Un uomo di 65 anni è trovato impiccato nel cortile della sua abitazione: immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118 di Macerata.

Trovato un biglietto d'addio

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare l'avvenuto decesso dell'uomo. Stando a quanto emerso, avrebbe lasciato un biglietto per spiegare il gesto estremo. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Corridonia, che hanno effettuato i rilievi del caso al fine di ricostruire quanto accaduto.