Mobilitazione per dire no al gioco d'azzardo E' in arrivo lo Slotmob

CORRIDONIA - Sabato arriva a Corridonia lo Slotmob, un’iniziativa che nasce dal basso, tra i cittadini che dicono «no al gioco d’azzardo». Un progetto per mobilitare l’opinione pubblica «contro un business - affermano i promotori - che genera enormi profitti con costi sociali molto elevati. È una campagna contro le nuove povertà e la dipendenza dal gioco, per sensibilizzare sui problemi e i rischi dell’azzardo. L’idea di fondo è semplice: ci sono esercenti che non hanno slot machine o simili nel proprio bar rinunciando a profitti importanti pur di tutelare la loro comunità dai rischi di una dipendenza».La campagna Slotmob vuole premiare pubblicamente tale comportamento virtuoso consumando in quel bar un aperitivo o altro. “Un bar senza slot ha più spazio per le persone” è il motto che molte associazioni locali, con il patrocinio del Comune di Corridonia, hanno condiviso, aderendo all’iniziativa: associazione culturale Agorà, Mppu Marche, Movimento dei Focolari, Associazione culturale L’Olmo, Comitato cittadini di Corridonia, Associazione Rondinella, Age Corridonia, Centro socio-culturale e ricreativo “Monsignor Raffaele Vita”, Soms, associazione Glatad, associazione Avis, Azione Cattolica, Associazione Tennis Tavolo Corridonia, Scout-Agesci, Cooperativa sociale Pars, Sciarada, associazione Ubuntu, Rete Slotmob Marche. E poi l’importantissima sinergia con Ipsia “Filippo Corridoni” Corridonia, e Dipartimento dipendenze patologiche Av3 Asur Marche.Il ritrovo alle 15 in piazza De Gasperi (giardini pubblici) per parlare di questo fenomeno, giocare a biliardino o altri giochi della tradizione popolare e riscoprire la relazione personale di cui questa generazione ha tanto bisogno, poi si va insieme a consumare nei bar che hanno scelto di non avere giochi d’azzardo consegnando loro una targa di riconoscimento “No slot”.L’evento sarà preceduto da un incontro pubblico domani alle ore 21 al Centro di aggregazione giovanile in via Don Bosco 18, dove esperti autorevoli della lotta al gioco d’azzardo incontreranno la cittadinanza per discutere ed informare sui rischi e sui problemi connessi al fenomeno. Tutte le iniziative sono coordinate dal comunicatore del Dipartimento dipendenze patologiche Av3 Asur Marche, Paolo Nanni, referente regionale Slotmob. Anche le scuole partecipano all’evento, in particolare l’Ipsia “Corridoni”, i cui alunni hanno lavorato sulla tematica in questione anche attraverso un sondaggio interno i cui risultati saranno esposti nella loro assemblea d’istituto e nell’incontro serale di domani.