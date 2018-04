Saccheggiato il distributore della Tamoil lungo la Ss77 In azione tre malviventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Ormai è un calvario: una sequenza allucinante di furti, che sia presa di mira la colonnina per il pagamento del self service o il bar. Il distributore di carburanti Tamoil lungo la superstrada nel territorio di Corridonia è stato di novo saccheggiato dai ladri. Questa volta i malviventi hanno preso di mira il bar. L’altra notte tre uomini con il volto travisato hanno forzato la porta di ingresso e hanno fatto irruzione all’interno, dove hanno accaparrato tabacchi e cibo. Hanno arraffato quanta più roba hanno potuto prima di far perdere le proprie tracce. Il bottino della merce trafugata è stata stimata attorno ai cinquemila euro.Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corridonia e del Nucleo operativo della compagnia di Macerata. I militari hanno anche preso visione delle immagini delle telecamere per cercare di cogliere qualche particolare che possa restringere il campo delle ricerche così da risalire agli autori. Stando alle modalità con cui è stato messo a segno, il colpo sembra essere opera di gente esperta, che si è mossa con abilità e rapidità. Stando ai primi accertamenti sembra che l’allarme non sia scattato e questo conferma il fatto che le forze dell’ordine si trovano dinanzi a banditi esperti.