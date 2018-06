Due aziende ripulite: ladri in fuga con ottone e attrezzi per migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Ladri in azione nella zona industriale di Corridonia. Nel mirino due aziende confinanti che sono state saccheggiate da una banda che ha agito indisturbata anche perché, in entrambi i capannoni attigui, non erano presenti sistemi di allarme e videosorveglianza. Nel mirino sono finite rispettivamente la Sf Accessori che da oltre venti anni opera nel settore della produzione di accessori moda metallici e la vicina Millenergie: le due aziende sono ubicate in via Mattei e utilizzano un capannone diviso per le due distinte attività.I malviventi hanno agito utilizzando l’ingresso posteriore della Sf Accessori da cui hanno asportato lastre di ottone e tutto il materiale in ottone che hanno potuto reperire nel locale, per un valore che oscilla tra i 5 e 6 mila euro. Poi si sono recati anche negli uffici commerciali dove hanno trovato un piccolo fondo cassa di 40 euro.Alla Millenergie, invece, hanno fatto razzia di tutta l’attrezzatura che era nel deposito, tra cui trapani, idropulitrici e materiale per impalcature di cantiere. Hanno caricato il tutto su un autocarro Marengo Fiat della stessa ditta e sono fuggiti. Qui il bottino, tra il valore del veicolo e quello del materiale si attesta sui 6 mila euro.