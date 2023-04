COLMURANO - Aveva 94 anni ed era ancora regolarmente iscritta all’ordine delle ostetriche, anzi aveva pagato in anticipo la quota del 2023 tanto ci teneva: «Può succedere qualcosa, ci tengo a morire da ostetrica» aveva detto al figlio. Si è spenta l’altra notte, Clorinda Cestarelli, 94 anni di Colmurano, madre di Romano e Sabrina, medico il primo, ostetrica l’altra.



«È stata una grande madre, speciale professionista ostetrica» ricorda il dottor Romano Mari, presidente dell’Ordine provinciale dei medici. Due anni fa, in occasione della giornata nazionale dell’ostetrica, la signora Clorinda era stata festeggiata nella sua Colmurano con una iniziativa che aveva avuto eco nazionale sia per il fatto che era ancora iscritta all’ordine (il debutto nel 1950), sia per l’essere stata ostetrica in anni in cui non era tutto così a portata di mano e tecnologico. Ricordi, avventure, aneddoti che Clorinda Cestarelli puntualmente raccontava negli aspetti generali tenendo sempre fede al segreto.

L'amore per la professione



«Quando chiuderai la mia bara - diceva al figlio Romano che ora lo racconta - chiuderai con me anche migliaia di segreti». Segreti conservati, tutti meno uno: l’amore per la professione e per il prossimo, trasmessi agli eredi e a chi ha avuto modo di imparare da lei che ha sempre curato l’aggiornamento. Aveva iniziato il suo percorso professionale a Sefro, poi a Colmurano ed ancora in strutture ospedaliere della provincia: aveva iniziato con il lume di candela e le lampade a petrolio, ma alla fine faceva i corsi di preparazione al parto inserendo anche il training autogeno.



Migliaia i maceratesi che ricordano l’ostetrica Clorinda per averli fatti nascere, tanti anche quelli che hanno apprezzato le doti non solo professionali ma anche umane, fatte appunto di impegno nel sociale e nella famiglia. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via del Borgo al civico 1 di Colmurano, i funerali verranno celebrati oggi alle 15.30 nella struttura comunitaria adibita a chiesina parrocchiale in piazza Umberto primo.