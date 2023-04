Calcio cremisi in lutto: si è spento il vice presidente del Tolentino Mario Lazzari

TOLENTINO – Lutto a Tolentino. È scomparso Mario Lazzari, titolare dello storico albergo Milano in via Roma, ex direttore delle Poste, aveva 77 anni. Il tolentinate aveva una grande passione per il calcio, aveva militato prima nella squadra dell’Arezzo e poi nel Tolentino. Aveva allenato diverse squadre ed ora faceva parte del direttivo dell’Unione sportiva Tolentino 1919, di cui era vice presidente. Era tifoso del Milan. Mario Lazzari è morto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale di Macerata. L’uomo era molto conosciuto in città, ma non solo.