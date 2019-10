Violenza sessuale sulla figlia della compagna di soli 8 anni: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Violenza sessuale sulla figlia della compagna. Cinquantanovenne condannato a cinque anni e mezzo di reclusione. Assolto dall’accusa di corruzione di minorenne.Si è chiuso ieri il processo di primo grado a carico di un civitanovese che all’epoca dei fatti aveva 46 anni. Le condotte contestate risalgono al periodo compreso tra novembre del 2006 ad aprile del 2007 e sarebbero avvenute in parte a Civitanova a casa dei genitori dell’imputato, e in parte in un comune della provincia di Roma dove l’uomo era ospite in una casa famiglia. Secondo l’accusa, ieri sostenuta in aula dal pm Rosanna Buccini che al termine della requisitoria ha chiesto la condanna a nove atti per entrambi i reati, le vittime sarebbero state due bambine, la figlia che all’epoca dei fatti aveva cinque anni (ma da questa accusa è stato assolto) e la figlia della compagna, che all’epoca di anni ne aveva otto.