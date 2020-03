Lucio Dalla, 8 anni fa la morte. Quando disse: «Politici ai miei funerali? Un'ottima ragione per non morire mai»

Ultimo aggiornamento: 16:58

8 anni fa ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il cantautore ebbe un infarto fatale a Montreux, in Svizzera, il giorno dopo un concerto. Pochi giorni dopo avrebbe compiuto 69 anni: il 4/3/1943, come il titolo di una delle sue canzoni più celebri.In un'intervista con Maria Latella, Lucio Dalla scherzò anche sulla sua morte. La giornalista gli chiese se fosse favorevole o contrario alla presenza dei politici ai funerali di Stato. «Contrario», rispose il. Allora Latella lo incalzò: «Lo sa che al suoi politici ci saranno? E diranno "è stata la colonna sonora della nostra vita"». Con un largo sorriso, Dalla rispose: «Ed è un'ottima ragione per nonmai».E in un certo senso si può dire che c'è riuscito. Fra i più grandi artisti della storia italiana,ha consegnato alla musica dei successi immortali: da Anna e Marco a Piazza Grande, da Com'è Profondo il Mare a Disperato Erotico Stomp, solo per citarne alcuni. Canzoni intramontabili, come il suo ricordo, oggi più che mai, nella memoria degli italiani.Ciao Lucio.