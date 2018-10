Vetro rotto e furto in auto fuori dall'asilo: la rivolta delle mamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Vero e proprio blitz nelle vicinanze di un asilo, un malvivente spacca il vetro della macchina di una mamma che aveva accompagnato a scuola il figlioletto. Una di loro si lamenta della situazione: «Ma è possibile una cosa del genere nei pressi di una scuola? Non è possibile anche qui, in un posto dove ci sono i bambini».L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri nei pressi dell’asilo di Sant’Agostino, a Civitanova Alta. Non erano nemmeno trascorse le 8 quando una mamma, che aveva appena lasciato a scuola il bambino, si è ritrovata con il vetro della macchina infranto. Tutto, poi, per rubare dieci euro che si trovavano nello zainetto, lasciato sul sedile della macchina.