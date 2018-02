Stalker minaccia suicidio dopo il divieto d'avvicinamento all'ex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Viene a sapere che di lì a qualche ora gli sarebbe stato notificato dalla polizia il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie e lui, un noto ristoratore civitanovese, non la prende affatto bene. Chiama la donna e, al telefono con lei, dice di trovarsi in stazione e minaccia di buttarsi sotto ad un treno. E la polizia corre alla stazione ferroviaria, dove effettivamente si trovava il ristoratore. L’uomo viene fatto calmare e, alla fine, viene portato in commissariato.È decisamente intricata la storia che, loro malgrado, vede protagonisti un noto ristoratore civitanovese di 51 anni e la sua ex moglie, 48 anni. I due, sposati da tempo, si sono separati l’anno scorso. L’episodio è avvenuto l’altro ieri pomeriggio, intorno alle 14. Più o meno a quell’ora, infatti, la donna ha ricevuto una telefonata dal suo ex marito. L’uomo le ha detto di trovarsi in stazione proprio mentre era al telefono con lei e di volersi buttare sotto un treno. Tutta questa situazione si è venuta a creare per via di un provvedimento emesso nei confronti dell’uomo in seguito ad una denuncia di molestie e di stalking fatta propria dalla sua ex. Sul posto, in stazione, sono arrivati i mezzi del soccorso sanitario del 118 e la Volante del commissariato.