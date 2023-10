Civitanova, via vai sospetto davanti al B&B: era il centro dello spaccio, 24enne arrestato con 2,5 kg di hashish

CIVITANOVA - Via via decisamente sospsetto davanti a quel Bed and Breakfast di Civitanova: i carabinieri fanno partire il blitz che è culminato con l'arresto di un 24enne di Macerata con l'accusa di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Civitanova sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì, arrestando un cittadino italiano di 24 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con numerosi precedenti in materia, aveva scelto come base operativa Civitanova ed utilizzava come deposito di stoccaggio della droga, un B&B posto in una zona centrale della città, diventato luogo di riferimento per gli acquirenti, i cui titolari, al momento, sono risultati estranei ai fatti. A seguito di numerose segnalazioni dei residenti che lamentavano un continuo via vai di persone dal B&B, i carabinieri hanno fatto irruzione, sorprendendo il giovane in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, diversi bilancini di precisione, oltre a vario materiale per il confezionamento e la vendita della droga. Nascosti in un armadio, infatti, c'erabo 15 panetti e 9 “cilindri” di hashish, per un totale di 2,5 kg di stupefacente, oltre a circa 10 grammi di marijuana ed alcuni semi di cannabis. L’uomo che, alla vista dei militari tentava invano la fuga, veniva prontamente bloccato e tratto in arresto. Su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, veniva posto agli arresti domiciliari.