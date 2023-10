PESARO Il figlio non rispondeva al cellulare, il padre allarmato va a casa e lo trova morto a casa. E’ successo nella tarda mattinata di ieri in centro, in un’abitazione a schiera lungo via De Gasperi, in un appartamento al piano terra. La vittima è un uomo di 43 anni, Luca Ciancamerla: quando la polizia è entrata per un sopralluogo l’appartamento risultava in ordine, nè sono state trovate tracce di presenze estranee. Che cosa possa aver avuto però non è chiaro. Di sicuro si è sentito male all’improvviso e non ha avuto alcuna possibilità di chiedere aiuto, nemmeno ai suoi familiari. Ciancamerla non lavorava, aveva una pensione di invalidità, ma le sue condizioni fisiche erano tenute sotto controllo. I familiari si sono preoccupati dopo tante telefonate a vuoto e hanno deciso di raggiungere l’abitazione del figlio: quando il padre è sopraggiunto dopo aver insistito chiamandolo più volte si è accorto, da una finestra lasciata socchiusa, del figlio esanime. A quel punto ha dato l’allarme e sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco anche se nel frattempo la porta di casa era stata aperta. I medici hanno tentato vanamente di rianimarlo ma per il 43enne, che conduceva una vita schiva e riservata, non c’era più nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia della squadra volante della polizia per gli accertamenti di rito.