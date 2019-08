Sosta selvaggia: raffica di multe e sedie per occupare i parcheggi

di Raffaella D'Adderio

CIVITANOVA Trentacinque sanzioni in poco più di due ore. Nel mirino i proprietari di auto e scooter che, nella prima mattinata di ieri, sono stati lasciati in sosta vietata su marciapiedi o in corrispondenza delle intersezioni. Violazioni rilevate dalla polizia locale nel sabato più torrido della stagione. Molti gli avventori che hanno letteralmente invaso la zona del lungomare sud e il centro città dove si svolge il mercato.Il servizio per il controllo della viabilità è stato effettuato in due tempi e ha interessato, nella prima parte della mattinata il lungomare Piermanni, comprese le vie limitrofe e la pista ciclabile dove un agente della Municipale ha battuto la zona in sella alla bici con pedalata assistita. Dalle 11 alle 13 si è proseguito con il servizio a piedi in centro: in corso Umberto I, corso Dalmazia, piazza XX Settembre, corso Garibaldi e piazzale Rosselli (stazione ferroviaria).