Abusivi e sosta selvaggia: ​fioccano multe e sequestri sul lungomare

CIVITANOVA - Prima domenica di agosto, vacanzieri in spiaggia e città che da una parte offre alcune iniziative e dall’altra deve fronteggiare la piaga del parcheggio selvaggio. Carro attrezzi in azione sul lungomare sud e a Fontespina, dove alcuni passi carrabili sono stati ostruiti da auto. Nel lungomare Piermanni, invece, sosta in aree verdi e sulle strisce pedonali le infrazioni più comuni.Non è mancata la risposta da parte della polizia locale con una pattuglia più la coppia che si muove in bicicletta. Sempre la polizia municipale, insieme a carabinieri e Capitaneria di porto, è stata fortemente impegnata nei controlli contro il commercio abusivo in spiaggia sul lungomare sud. Sequestrati 279 pezzi tra vestiti, occhiali e oggetti vari. A un giovane marocchino ritirati 21 teli da mare (sanzione da 1000 euro con sequestro amministrativo).