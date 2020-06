Senza patente e assicurazione fugge dalla polizia con a bordo la moglie incinta di 8 mesi: multe per migliaia di euro

CIVITANOVA – In giro con l'auto insieme alla moglie incinta all'ottavo mese fugge all'alt della polizia. Raggiunto e bloccato un giovane uomo: per lui maxi multa, contestate una serie di infrazioni al Codice della Strada. Dentro l'auto gli agenti di polizia hanno rinvenuto anche un po' di marijuana, meno di un grammo.

Al volante della vettura si trovava un ventiseienne, originario di Senigallia e residente a Potenza Picena. Al suo fianco la giovane moglie in stato di gravidanza. L'uomo non si è fermato ma ha continuato dritto per la sua strada, per evitare i controlli. Ne è sorto un breve inseguimento. Alla fine, il ventiseienne è stato fermato. Guidava senza patente e senza assicurazione, contestata anche la guida pericolosa. Per lui sanzioni che ammontano complessivamente a circa 7 mila euro.

