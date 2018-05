Scrive sul muro in turco Sorpresa con lo spray in mano: ragazza denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - "Che vuoi fare? Scegli me o te stesso?". Il senso è difficile da capire, anche perchè la grossa scritta vergata sui muri dell'Istituto Stella Maris è in turco.Si tratterebbe di una frase estrapolata da una serie tv turca e l'autrice non ha saputo, o voluto, motivare il suo gesto. Si tratta di una 27enne romena, sorpresa con ancora in mano la bomboletta spray di vernice. E' stata denunciata per l'imbrattamento delle mura.