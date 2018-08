La polizia ferma due ladre d'appartamento: una ha soltanto 14 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Scoperte mentre stavano cercando di intrufolarsi in un appartamento, due ragazze (una delle quali minorenne) sono state denunciate dalla Polizia. È successo l'altro giorno in via Pasubio, zona sud della città, non lontano dallo Stadio. A dare l'allarme, un'anziana residente del condominio.Erano circa le 13.30 quando la donna ha visto due giovani armeggiare sulla serratura del portone di uno degli appartamenti all'interno dell'edificio. I poliziotti hanno trovato le due ragazze nel condominio. Una volta bloccate, sono state portate in Commissariato per l'identificazione, visto che non avevano con loro alcun documento di identificazione. La più grande delle due, 29 anni, è una ragazza di origini croate residente fuori regione. L'altra ha appena 14 anni,anche lei vive fuori dalle Marche. Entrambe sono state denunciato.