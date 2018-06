Minaccia il suicidio ma poi va a dormire: ora rischia la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Minaccia il suicidio dopo un litigio con il fidanzato ma poi torna a casa e si mette a dormire. Ed è proprio nel suo letto che l'hanno trovata le forze dell'ordine che si erano attivate dopo la richiesta di aiuto lanciata dal ragazzo. Ora rischia una denuncia per procurato allarme. Ma in ogni caso si tratta di un epilogo accettabile, a patto che la situazione non si ripeta. Il fatto è avvenuto nella notte tra mercoledì e ieri. La ragazza, una giovane di origini straniere e residente in città, ha chiamato in videochat il fidanzato. Una telefonata dai toni accesi che probabilmente ha fatto seguito ad una discussione tra i due. E proprio quel litigio amoroso avrebbe fatto cadere nella disperazione la donna. Che, in videochiamata, ha annunciato al suo amato l'intenzione di farla finita. Poi la comunicazione si è interrotta. Il ragazzo ha provato a richiamarla inutilmente. La polizia ha localizzato lo smartphone. Si trovava sul comodino della sua camera, lei a letto.