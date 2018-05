Cade dall'impalcatura di un palazzo del centro E' grave un 61enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Cade dall'impalcatura, un uomo soccorso dall'elibulanza. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 in via della Vela, sull'impalcatura di un palazzo in costruzione. Un uomo di 61 anni è caduto a terra mentre stava facendo dei lavori. Sul posto la Croce Verde, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo è stato trasportato a Torrette in condizioni gravi dall'eliambulanza, atterrata nella zona Sud della città.