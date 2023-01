Allarme per gli alberi pericolanti: un pino si abbatte sul tetto di una casa a Senigallia

SENIGALLIA - Oltre all'ondata di freddo e le nevicate, in questi giorni le Marche devono fare i conti anche col vento. Sospiro di sollievo a Senigallia, dove un grosso pino marittimo si è "appoggiato" sul tetto di una casa, fortunatamente senza causare feriti.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Senigallia in viale Anita Garibaldi per due alberi che, probabilmente a causa del vento forte, si sono inclinati pericolosamente. In particolare un pino si è appoggiato con i rami su un tetto di una casa, cirocstanza che ne ha frenato la caduta. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Senigallia, con in supporto personale dalla sede centrale di Ancona con l’autoscala, ha tagliato gli alberi per ripristinare le condizioni di sicurezza.