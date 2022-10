Precipita dal balcone, volo choc dal quarto piano: si schianta sulla strada, muore un uomo

ANCONA - Dramma in via dell'Industria, nel quartiere delle Palombare: un uomo è volato dal quarto piano della sua abitazione ed è morto schiantandosi al suolo. E' successo attorno alle 13,30. Sul posto, dopo la segnalazione dei residenti, sono subito intervenuti i mezzi del 118 con l'automedica e la Croce Rossa di Ancona. Purtroppo, però, l'uomo di circa 55 anni è deceduto: la caduta da circa 10 metri non gli ha dato scampo. Sul posto c'è anche la polizia per ricostruire quanto accaduto e chiarire se sia stato un incidente o un gesto volontario.