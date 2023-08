Scivola sulla scogliera e si ferisce, turista soccorso dall'idroambulanza alla spiaggia dei Lavi

SIROLO - Stava camminando ai piedi della ripida scogliera quando è scivolato, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. A soccorrerlo ci ha pensato l’equipaggio della Croce Rossa di Ancona a bordo dell’idroambulanza, che l’ha raggiunto e l’ha caricato sull’imbarcazione per il trasferimento all’ospedale.La disavventura è capitata ieri pomeriggio ad un 36enne d’origine albanese residente a Nocera Umbra. L’infortunio è avvenuto attorno alle 16 nei pressi della spiaggia dei Lavi, a Sirolo. In un primo momento si è temuto che il bagnante si fosse ferito schiantandosi contro uno scoglio a seguito di un tuffo, in una zona spesso frequentata dagli amanti del brivido che decidono di buttarsi in mare da altezze importanti. In realtà, poi si è capito che il 36enne si era fatto male semplicemente mentre passeggiava: è scivolato e si è ferito battendo violentemente contro gli scogli. Subito i presenti hanno sollecitato i soccorsi, contattando il numero unico d’emergenza 112.Sul posto è intervenuta l’idroambulanza della Croce Rossa, partita dalla base di Numana. Il turista 36enne, che ha riportato traumi alla schiena e alla caviglia, è stato trasportato al porticciolo dov’era presente un mezzo del 118 che ha provveduto poi ad accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo in codice di media gravità.