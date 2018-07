Non poteva uscire per ordine del giudice, i carabinieri non lo trovano e lui finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Viola la sorveglianza speciale, un uomo di trentuno anni residente a Civitanova finisce nei guai. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri che l'altra sera, nel corso di un'operazione di controllo, sono passati nella sua abitazione per accertarne la presenza: non era a casa, nonostante non il decreto del giudice avesse stabilito il divieto di uscire dalle 21 alle 7. A questo punto è scattata la denuncia da parte dei militari dell'Arma, appunto, per violazione alla sorveglianza speciale. Controlli diquesto genere rientrano nell'ambito di un piano di prevenzione di episodi di illegalità, che le forze dell'ordine hanno avviato su tutto il territorio.