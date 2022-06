La spiaggia di Civitanova ancora presa d’assalto. Emergenza sosta selvaggia, scattano le multe

CIVITANOVA - Caldo record, tutti al mare. Civitanova presa d’assalto dai bagnanti in cerca di un po’ di refrigerio in spiaggia. Stabilimenti balneari, da Nord a Sud, sold out e maxi lavoro da parte degli agenti della polizia municipale per sanzionare le automobili parcheggiate in divieto di sosta in zona Fontespina, lasciate lì per raggiungere il lungomare Nord.

Tante le segnalazioni da parte dei cittadini per il parcheggio selvaggio. La stagione estiva è oramai entrata nel vivo e ieri a Civitanova è stata la classica giornata di mare all’insegna dei grandi numeri. Parcheggi al completo già dalle prime ore della mattinate con tante persone che si sono riversare in spiaggia fin dal mattino per bagni, relax e tintarella negli chalet del lungomare Nord e del lungomare Sud. Come ogni fine settimana non sono mancati i turisti pendolari dall’entroterra e dall’Umbria, anche se sono già diversi giorni che si registrano presenze anche da altre regioni. Un trend confermato proprio dai proprietari degli stabilimenti balneari civitanovesi, che si sono detti soddisfatti di come sia partita la stagione estiva. Non sono mancati però il traffico e i parcheggi selvaggi.

Sostenuto anche il traffico di rientro. In mattinata, invece, l’ingorgo si è formato lungo la provinciale, nel tratto di via Silvio Pellico, a causa di un tamponamento tra due auto, una Ford Fiesta e una Fiat Punto. Tre i feriti, che sono finiti all’ospedale. Fortunatamente per loro nulla di grave, anche se non sono mancati disagi e rallentamenti al traffico mentre erano in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi incidentati da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. Per luglio, infine, non mancano gli eventi in calendario. Ieri in programma al Varco sul Mare c’era un evento in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, dedicato alla pratica collettiva, ad una lezione pensata per i più piccoli e con vari momenti di condivisione e meditazione. Il prossimo fine settimana il lungomare Sud ospita per tre giorni International Motor Days Beach Edition, con tantissime nuove attività. Per Civitanova, dunque, un’estate da protagonista.

