Scontro frontale a Pollenza, un'auto finisce nel fosso. Tre feriti: un uomo trasportato in eliambulanza a Torrette

POLLENZA - Un terribile incidente è avvenuto a Pollenza verso le 18.45 sulla Provinciale 77 tra Casette Verdini e la stazione. Due auto si sono scontrate frontalmente, una Volksvagen Polo ed una Fiat Panda: quest'ultima nel tremendo impatto è uscita di strada finendo in un fosso. Tre i feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza del 118 per soccorrere i feriti, mentre gli automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi ai due giovani automobilisti coinvolti nell'incidente. Da Ancona è arrivata anche l'eliambulanza che ha trasportato il conducente della Polo all'ospedale regionale di Torrette, mentre l'altro conducente, assieme ad una donna anziana sono stati trasportati in ospedale in ambulanza.

Ultimo aggiornamento: 21:13

